『galaxy Buds 3 pro ミニオンイヤホンケース付 (最終価格)【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月13日 20時 18分に出品され03月13日 20時 18分に終了予定です。即決価格は14,790円に設定されています。現在462件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 2024年9月頃にSUMSUNG公式サイトから購入しました。

ミニオンのケースは未開封です。



本体は数回使用しただけで目立った傷などございません。

特に不良などもありませんでした。



ただし、新品ではありませんので、気になる方はご購入ご遠慮ください。



その他特徴...ノイズキャンセリング 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>イヤホン 商品の状態: 未使用に近い ブランド: サムスン