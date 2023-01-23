『T3-02 タゴスタジオ (Tago Studio) TAGO STUDIO【2024年最新】 』はヤフオクでから03月29日 08時 23分に出品され03月29日 08時 23分に終了予定です。即決価格は12,450円に設定されています。現在798件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 タゴスタジオ (Tago Studio) TAGO STUDIO T3-02 黒 小型



中古美品で購入したものです。

自分には合わなかったため出品します。

写真にあるものが全てです。

購入時、イヤーピースMが欠品でした。



また外箱に油汚れがあります。



値下げは考えておりませんので交渉はご遠慮お願いします。

あくまでも中古品という事を踏まえご検討ください。

よろしくお願いいたします。 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>イヤホン 商品の状態: 目立った傷や汚れなし