『Gabriel 牛革 カウレザー ライダース ジャケット ブルー XL相当【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月11日 08時 57分に出品され04月11日 08時 57分に終了予定です。即決価格は8,580円に設定されています。現在753件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 サイズ:実際はXL程かと思います。

詳細は下記のサイズ表記をご確認下さい。



昨年末にあるサイトで新品で購入したものです。

形もすっきりしていて革の質感も良くて柔らかく、

色も鮮やかなブルーでとても気に入ってたんですが、同じ様なレザーを購入したのでこちらを出品させて頂きます。



着用回数は恐らく各2.3時間で3～4回だと思います、状態は写真でご確認下さい、

私見では良いと思いますよ。



服に付属してある革の表示がなく少し不安になりますが、

手に取ってもらうと質感や匂い等で本革だと分かると思います、

因みに購入時の紙タグにgenuine leather（本革）と明記してあり、

保存してあるのでそちらも同梱させていただきます。



実際の色味は写真後半のメジャーで測定時のものが近いと思います。



以下、購入時の商品説明です。



◆状 態 ： 紙タグ付き

◆NO：CBY2599

◆カラー ：BLUE系

◆生地 : 牛革

◆実 寸 ：背中側採寸 身幅/脇下すぐ



42【XXL】 着丈約64cm 胸囲約114cm 肩幅47cm 袖丈63cm



◆素材： カウハイド(牛革)100％

■胸囲(ヌードサイズ)で選択するサイズ感

プラス5cm以上～10cm未満：タイトフィット

プラス10cm以上～15cm未満：ジャストフィット

プラス15cm以上：ルーズフィット

※サイズだけでは無く，必ず実寸をご確認下さい。

※実寸は平置実寸。計測の仕方で若干の誤差がありますので参考程度。



即購入可能です。交渉中でも購入可能です。



あくまで中古品ですので、細かい事が気になる方や神経質な方はご遠慮下さい、

評価の低い方も恐縮ですがご遠慮下さい。

写真のものが全てです。

購入後クレームや返品はお受け出来ません、

ご了承下さいませ。





柄・デザイン···無地

素材···本革

カラー···ブルー

アウター形···シングル

季節感···春、秋、冬





革も厚めなのに柔らかく着易いのでとても重宝しますよ、

本革の鮮やかなブルーのレザージャケットでこの状態・料金は中々無いと思います、女子受けもとても良かったです。



これから本格的な秋冬シーズンのアクセントに、



お気に召したらぜひ。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: 2XL(3L) ブランド: ガブリエル

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ Gabriel

牛革

カウレザー

ライダース

ジャケット

ブルー

XL相当