『CELINE、ボストンバッグ、タグ付き、大容量、黒マカダム、PVCレザー、南京錠【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月05日 18時 55分に出品され03月05日 18時 55分に終了予定です。即決価格は33,350円に設定されています。現在878件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>メンズ>>>バッグ
|商品の状態:
|未使用に近い
|ブランド:
|セリーヌ
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落札価格33350円
878 入札履歴
終了
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