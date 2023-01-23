『CELINE、ボストンバッグ、タグ付き、大容量、黒マカダム、PVCレザー、南京錠【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月05日 18時 55分に出品され03月05日 18時 55分に終了予定です。即決価格は33,350円に設定されています。現在878件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【商品名】

セリーヌ

CELINE

パリ

Paris

大容量ボストンバッグ

旅行バッグ

トラベルバッグ



【特徴】

タグ付き

01872

黒マカダム

鍵付き

南京錠つき

金具キレイ

名札チャーム

底面もきれい

取っ手もきれい

内側もきれい

トリオンフ



【サイズ】

大きいサイズのボストンバッグ

詳細は計測サイズ参考にしてください



高さ30×幅50×マチ27㎝



【カラー】

黒

ブラック

ブラウン

茶色

マカダム



【素材】

PVC

レザー



【状態・使用回数】

大手リユースショップ購入後１回合わせたのみ

未使用クラスです

もともとあるほんのわずかなスレなどご承知ください

レザークリームを塗布しています

補修などはしてません

細部は写真ご確認ください



状態：Ｓ～SＡ



ＳＳ：完全新品商品

Ｓ：タグ付ほぼ新品商品（リユースショップ購入タグ付き商品）

ＳＡ：生地感など未使用に近い極美品

Ａ：小傷、へたりなども少ない美品中古品

Ｂ：わずかにヘタリ小傷などある一般的中古品

Ｃ：ヘタリ小傷などはあるが大きなダメージなし

Ｄ：大きな傷、ダメージがある



匿名配送

送料無料



早い者勝ちが基本です

交渉の途中でも、先に購入される方を優先します



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保管は普通のクローゼット収納です

洋服は基本的にスチームあて除菌か自宅洗濯をしています



発送長めに設定してますがタイミング合えばすぐに発送いたします



検品は細部までしていますが、細かな見逃しはあるかもしれません

状態などは写真からご判断ください



ペット、喫煙者おりません



コンパクトにして発送します

傷つきそうな物はプチプチや布などにくるんで発送します



お値下げご希望の方は価格をご提示ください



らくらく便とゆうゆう便をチェンジする時があります



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基本だんだんお値下げしますので、いいねしていただけたら幸いです 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 未使用に近い ブランド: セリーヌ

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ CELINE、ボストンバッグ、タグ付き、大容量、黒マカダム、PVCレザー、南京錠