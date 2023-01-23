『FREAK’S STORE モンスターパーカー プリマロフト【お歳暮】』はヤフオクでから03月16日 03時 42分に出品され03月16日 03時 42分に終了予定です。即決価格は9,360円に設定されています。現在182件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 昨シーズンに新品購入後、5回ほど着用しました。

以後はクリーニングしてクローゼットで保管していたものです。

大切に着用しておりましたので、目立つような汚れや傷はありません。



肩幅···68cm

身幅···80cm

袖丈···59cm

着丈···105cm



カラー···グレー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: フリークスストア

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ FREAK’S

STORE

モンスターパーカー

プリマロフト