『【人気】バーバリー☆マキシ丈 ライナー ベルト ノバチェック トレンチコート【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月16日 22時 23分に出品され04月16日 22時 23分に終了予定です。即決価格は13,700円に設定されています。現在688件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 管理番号 B1 2216 0079

【商品詳細】

バーバリー BURBERRY



※ご購入いただいた時点で下記記載事項全てにご了承いただいたものとさせていただきます。

※商品タイトルは当方判断に基づき記載しております。また単にキーワードとして記載している場合もございますので予めご了承ください。



なかなかお目にかかることのないお品物をこの一期一会のご機会にぜひ。



●購入元

大手ブランドリユース店

日本流通自主管理協会加盟店（AACD）

質屋古物市場・ストア商品



全て鑑定済み商品です。



●商品情報

ブランド名: バーバリー BURBERRY

カテゴリー: トレンチコート

デザイン: ノバチェック ライナー



●カラー

ベージュ



●素材

コットン





●サイズ11AR XL相当

着丈：約 118cm

身幅：約 60cm

裄丈：約 75cm

ラグランスリーブ

※当方が測ったものですので、若干の誤差がある場合がございます。



●付属品

ライナー

ベルト完備

※本体以外は撮影備品になりますので付属致しません





●ランク/状態

【A】

（裾などに小さいシミありますので、写真掲載しております。ヴィンテージ品になりますのでご理解の上ご購入お願いします）



※あくまで主観になりますので写真でご確認の上納得してからのご購入をお願い致します。状態に明記されている理由での返品は承れません。



ランク詳細



【新品】一度も使用されていない品

【未使用】一度も使用されていないが展示などにより新品ではない品

【新品同様】数回程度の使用はあるが新品に近い状態の品

【S】気付かない程度の使用感のみで非常に程度の良い品

【A】若干の傷や汚れはあるが使用感の少ない程度の良い品

【AB】多少の傷や汚れがあり使用感はあるが比較的程度の良い品

【B】全体的に傷や汚れがあり使用感および中古感のある品

【BC】全体的に傷や汚れがあり使用感が目立つ中古感の強い品

【C】使用感が目立ち再利用に不向きなジャンクを含む品



#古着屋ぶる



カラー...ベージュ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: バーバリー

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 【人気】バーバリー☆マキシ丈 ライナー ベルト ノバチェック トレンチコート