『【美品】クロムハーツ ソフトショルダー 新型 ショルダーバッグ 925 ブラック【新年の贈り物】』はヤフオクでから05月04日 01時 26分に出品され05月04日 01時 26分に終了予定です。即決価格は300,240円に設定されています。現在827件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 ■商品紹介■



【定価】ー

【サイズ】約縦26cm 横約35cm マチ8cm

【素材】レザー SV925

【カラー】ブラック シルバー

【付属品】なし

【状態】レザーに多少のシワ、フラップ内側に擦れ、フラップベルト部分にヤケ、金具部分に小傷あり。その他目立つ傷汚れはございません。



※注意事項※

モニターの発色具合により、実際の色味と異なる場合がございます。



56114 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: クロムハーツ

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ 【美品】クロムハーツ

ソフトショルダー

新型

ショルダーバッグ

925

ブラック