『PORTER FLASH SHOULDER BAG ショルダーバッグ ブラック【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月25日 19時 34分に出品され04月25日 19時 34分に終了予定です。即決価格は7,722円に設定されています。現在343件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 PORTER FLASH SHOULDER BAG

689-05950

#ポーター他にも出品中ですこちらから！

定価15,400円（税込）

素材表：ナイロンオックス

（表面：テフロンファブリックプロテクター加工）

（裏面：ウレタンコーティング）

（ポリエステル綿ボンディング加工）

裏：ポリエステルリップストップタフタ

（表面：シレー加工・撥水加工）

色BLACK ※全て実物の画像です。

付属品無し ※商品本体のみです。

美品 使用感わずかで未使用に近いです。

目立つ汚れや大きなキズなど無く、全体のコンディションは良好です。



W:140mm/H:200mm/D:40mm

ショルダー.79～141ｃｍ

MS 240810-25 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 未使用に近い ブランド: ポーター／ヨシダカバン

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ PORTER

FLASH

SHOULDER

BAG

ショルダーバッグ

ブラック