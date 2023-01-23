『DSQUARED2 ダウンベスト メンズ SG1979【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月13日 20時 18分に出品され03月13日 20時 18分に終了予定です。即決価格は11,310円に設定されています。現在30件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 肩幅…約24cm

着丈…約65cm

身幅…約92cm



素材…ナイロン 、ダウン



カラー…ブラック







【商品詳細】



付属品…なし(本体のみ)





【商品状態】



全体的に使用感があります。

ボタン締まりは、問題ありません。

この革ベルトは、取り外しが可能です

多少ダメージは、ありますが、普段使いには、問題なくお使いいただける商品です。



【諸注意】

※サイズに関しては実寸を測っております。

中古商品につき伸び縮みがあるため、商品自体のサイズ表記（S・M・Lなど）と合わないことがあります。

サイズ表記の無いものやわからないものは便宜上、FREE SIZEに設定してありますので採寸をご参考ください。



※使用感、劣化の状態の判断には個人差がありますので、あくまでも中古品とのご認識の上、細かな状態をお気にされる方はご購入をお控えください。

また、古着の特性上、保管による折れ皺等がついています。



※写真の色彩に関しましては、撮影環境や閲覧環境によって被写体が実物の色と異なる場合がございますので、ご了承ください。



※発送はメルカリ便のみの対応となります。

他の発送方法については対応しかねますのでご了承ください。





【管理番号】

SG1979 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: FREE SIZE

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ DSQUARED2

ダウンベスト メンズ SG1979