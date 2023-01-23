『thenorthface マウンテンパーカー np2315【お歳暮】』はヤフオクでから04月01日 03時 24分に出品され04月01日 03時 24分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在875件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ノースフェイスのマウンテンパーカーになります。数年前に友人から譲り受けて一度も着用しておりません。目立つ部分に傷汚れはなく、比較的綺麗な状態かと思われます。画像最後の部分の網掛けの内側の部分の塗色が剥げ落ちておりますが、着用する分はインナー部分になりますので外見上はわかりません。是非どうぞ。



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#Ralphlauren #thenorthface 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: XL(LL)

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ thenorthface

マウンテンパーカー np2315