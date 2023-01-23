『atlast&co ハンティングジャケット 38【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月09日 23時 09分に出品され04月09日 23時 09分に終了予定です。即決価格は15,000円に設定されています。現在25件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 atlast&coのハンティングジャケットです。

これからの季節にぴったりなジャケットです。

サイズ38は滅多に流通しないのでこの機会に是非。



着丈：約63cm

肩幅：約43.5cm

袖丈：約59.5cm

身幅：約52.5cm

裾幅：約51cm

※素人採寸なので誤差はご了承ください



アットラスト

ブッチャープロダクツ

タイムウォーンクロージング 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: アットラスト

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ atlast&co

ハンティングジャケット 38