『カバー付 Apple Magic Keyboard with Touch ID【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月22日 08時 04分に出品され04月22日 08時 04分に終了予定です。即決価格は9,879円に設定されています。現在202件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 日本語キーボードです。

カバーも付いています。

カバー付きで使用したのでキレイです。



【製品概要】

AppleのMagic Keyboard with Touch IDは、洗練されたデザインと高い機能性を兼ね備えたキーボードです。日本語レイアウトで、快適なタイピング体験を提供します。



【特長】

Touch ID機能により、指紋認証でのログインが可能。セキュリティを強化し、スムーズな操作を実現します。さらに、充電ケーブルが付属しており、すぐに使用を開始できます。



【デザイン】

シンプルでスタイリッシュなホワイトカラーのデザインは、どんなデスク環境にもマッチします。コンパクトなサイズで、持ち運びにも便利です。



- モデル: Magic Keyboard with Touch ID

- 言語レイアウト: 日本語

- 付属品: 充電ケーブル

- 色: ホワイト



ご覧いただきありがとうございます。



接続形式···有線/ワイヤレス(Bluetooth) 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>PC周辺機器>>>キーボード 商品の状態: 目立った傷や汚れなし