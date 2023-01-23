『ノースフェイス キッズ マイクロゼファーカーディガン 120【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月30日 02時 28分に出品され03月30日 02時 28分に終了予定です。即決価格は7,020円に設定されています。現在770件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ノースフェイスのマイクロゼファーカーディガンになります。

サイズアウトしたため出品いたします。



3回ほど、短時間の着用。目立った汚れやヨレ等もなく美品です！



色：ブラック

サイズ:120





クローゼット保管。

状態については画像にてご確認よろしくお願いいたします。気になる箇所等ありましたらコメントいただければ別途画像にて載せます！



汚れやキズ等、チェックしてから出品をしてはおりますが、見落としがあるかもしれません。着用していたものになります。ご購入の際にはこれらについてご了承のうえ、お願いいたします。 商品の情報 カテゴリー: ベビー・キッズ>>>キッズ服(100cm~)>>>ジャケット・ブルゾン 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: 120cm ブランド: ザノースフェイス