『Jabra Elite 10 ワイヤレスイヤホン Dolby Atmos【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月17日 11時 05分に出品され03月17日 11時 05分に終了予定です。即決価格は10,920円に設定されています。現在791件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 今年の7月に購入しましたが、使用頻度低く出品します。



- ブランド: Jabra

- モデル名: Elite 10

- 機能: Dolby Atmos

- ケースの色: 黒

- パッケージ: 新しいパッケージ 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>イヤホン 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ジャブラ