『GUCCI グッチ ショルダーバッグ クラッチバッグ インターロッキング 黒【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月02日 19時 04分に出品され04月02日 19時 04分に終了予定です。即決価格は10,690円に設定されています。現在897件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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【ブランド名】GUCCI（グッチ）

【カテゴリー】ショルダーバッグ、クラッチバッグ

【サイズ】縦幅：約15cm、横幅：約24cm、マチ：約3.0cm

【カラー】ブラック

【素 材】レザー

【付属品】コントロールカード

【型 番】004・406・0105

【備 考】2way、セカンドバッグ、インターロッキング、ゴールド金具、フォーマル

◉ショルダーストラップは取り外し可能ですので、クラッチバッグとしてもご使用できます★



✅商品状態

詳細は写真にてご確認ください。

若干レザー擦れ・色ムラ・押し跡、※スナップボタン付近微細な粉吹き、ショルダーストラップ若干クセ付き等の使用感がありますが、ご使用に問題となる大きなダメージはなく、内側は比較的きれいな状態ですので、まだまだご愛用いただけるお品です。

※粉吹きに関しましては、可能な限り清掃しておりますが、開閉時に少々吹き出してくる可能性がございます。



中古品であるため、画像に反映されない細かな傷や汚れなどもある事に理解のある方にお願いいたします。

写真を拡大するなどしてしっかりご覧になったうえでご検討くださいませ。何かございましたら納得いくまでご質問ください。



✅鑑定済

当店の商品は【古物市場】及び【真贋鑑定を行うリサイクルショップ】等で買い付けたものであり、真贋鑑定済みですのでご安心ください。

また、中古品ですので小傷等お気になされる神経質な方はご遠慮ください。新品・展示品レベルのきれいな状態のお品物でも一旦はどなたかの手に渡ったものであることをご理解の程お願いいたします。



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✴計測サイズの多少の誤差はご容赦ください。

✴ご利用端末により写真の色と実物の色が多少違う場合がございます。

✴コメント途中であっても先に購入された方を優先させて頂きます。ご了承下さいませ。

✅プロフの内容及び上記についてご理解のある方のみご購入をお願いいたします。



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No.2408-0041-811612-22 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: グッチ

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黒