『訪問着正絹‼️美品辻ヶ花に絞り‼️最高級6点セット‼️上質上品貴賓家宝【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月13日 14時 01分に出品され03月13日 14時 01分に終了予定です。即決価格は10,764円に設定されています。現在745件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>レディース>>>着物・浴衣
|商品の状態:
|目立った傷や汚れなし
袋帯 紬地 椿 金糸 刺繍 金彩加工 黄茶 濃緑 カジュアル 新古品 kp506
¥ 11505
美品 総絞り 小紋 鹿子 絹のダイヤモンド 胴裏に辻ヶ花 黒色系
¥ 8580
【marnin様専用、帯2本】 7922未使用に近い 塩瀬 手描き 落款 菊花
¥ 7800
<美品> 振袖 振袖セット 古典柄 正絹 袋帯 着物 着付け練習用 青 80
¥ 14040
色無地 着物 未使用 正絹 袷 紋付き 身丈155.5cm SA A1015-1
¥ 10140
成人式 振袖 セット 髪飾り バッグ付き
¥ 73320
【S1956】着物 訪問着・付下 袷 ピンク 単品販売♪
¥ 9750
振袖 赤 正絹 新品同様
¥ 9750
Y1780◇美品 正絹 作家物落款 手縫い仕立て 訪問着 着物
¥ 9750
【新品未使用】西陣織 名古屋帯 風神 雷神 俵屋宗達
¥ 12000
411aj51〇セミアンティーク ジュニア振袖＆袋帯 地紋 金駒刺繍〇十三参り
¥ 12350
TSUMORICHISATOツモリチサト浴衣未使用
¥ 7410
逸品2点セット♡ 豪華♡金銀駒刺繍♡正絹黒留袖・逸品♡西陣織貝紫染 正絹袋帯
¥ 17072
袋帯 丘陵庭前紋 樹木 箔 アイボリー M1 六通 正絹 訪問着 小紋 着物
¥ 9048
京の名匠 豪華絢爛総手刺繍訪問着【尾峨佐染繍◆更紗唐花】ホワイト 白 蘇州刺繍
¥ 163900
411u6〇振袖用長襦袢 /裄65.8袖丈109/ 〇状態良好
¥ 9360
fu_1615 長尺 袋帯 仕立て上がり品 京都 西陣織 正絹 新品
¥ 17900
紫 花尽くし 鳳凰 正絹袋帯 フォーマル 卒業式 成人式 l067
¥ 9750
落札価格10764円
745 入札履歴
終了
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