『訪問着正絹‼️美品辻ヶ花に絞り‼️最高級6点セット‼️上質上品貴賓家宝【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月13日 14時 01分に出品され03月13日 14時 01分に終了予定です。即決価格は10,764円に設定されています。現在745件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 こんにちは♪

大好きSaraです✿ᴗ͈ˬᴗ͈)⁾⁾♡

着物✨高嶺の花からはもっと楽〜に着てもらいたい

今まで最安値からスタートしてまいりました

同梱の場合はリクエスト申請らはそちらからの同梱お願いいたします。

ずーっとリピ様には支えてもらい今があります

皆様の着物LIFEがより一層楽しくなるようサポート出来れば幸いです

⚠️プロフィールと商品説明を読んで頂き、ご理解ご了承して頂けた場合のみ購入をお願い致します

⚠️少しでも気になる場合は実物確認可能な専門店での購入をお勧め致します



◾商品詳細◾️

豪華絢爛絞り辻ヶ花



豪華訪問着正絹辻ヶ花6点セット

今年も僅か



頑張った自分ご褒美にぜひ♡︎(❊︎´︶`❊︎)。۞·:



お正月来てください¨̮♡



こちらは年齢問わずきてもらえます。



全てのイベント大丈夫



合わせる袋帯刺繍絶品

みんなの視線一人締め♡︎(❊︎´︶`❊︎)。۞·:



着物上級者様は

そんなにお金かけずに、お財布に優しくメルカリで購入の方どんどん増えております



S araからも感謝還元でお安くどうぞ✩︎⡱



着物】

身寸 160

裄丈：66

袖丈：47

前幅24

後幅30



‼️若干の違いお許しください

(安心セット)

訪問着正絹辻ヶ花

正絹刺繍華やか煌びやか袋帯

帯締め正絹おまけ

帯揚げ正絹おまけ

帯留め九谷焼きアクセサリーおまけ



着物以外気持ちで入れてますので購入金額には入っておりません

定価98万

◾️注意事項◾️

◾️ディスプレイ撮影時のカメラの関係上画像と実物のお色が多少異なる可能性がございます



◾️寸法は多少の誤差が生じる場合がございますのでご了承ください

◾️シミ、ヤケ、シワ、匂いには注意を払っておりますが見落としもある場合個人の見解も様々です



‼️自宅保存の為

◾️神経質なお方

◾️些細な事気になるお方

◾️評価に厳しいお方



⚠️申し訳ございませんがトラブルの元になりますので購入お控え下さい



⚠️届きまして気になる事は評価前にご連絡ください



⚠️素人のフリマアプリにご理解くださる方の購入希望



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カテゴリ ファッション

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着物・浴衣 タグ 訪問着正絹‼️美品辻ヶ花に絞り‼️最高級6点セット‼️上質上品貴賓家宝