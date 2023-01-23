『90s チャンピオン リバースウィーブ スウェット マスタード ブラウン大学【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月12日 01時 26分に出品され04月12日 01時 26分に終了予定です。即決価格は51,000円に設定されています。現在56件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 スペシャルです。

リバースウィーブの定番といえばカレッジロゴですが、大学名によって人気度や価格、個体数もバラバラです。そのカテゴリーの１つと言えるのが"アイビーリーグ"です。Harvard、Yealと言った超難関大学が8つ集まった総称です。言わずもがな、ブラウン大学もその1つに含まれる超難関大学です。リバースウィーブはブラウンカラー自体がレアなこともあいまって、非常に人気があります。

こちらはその中でも、稀なマスタード(イエロー)カラーです。こちらは本当に見かけません。市場でも1年に1.2着出ればいい方ではないでしょうか?

加えてボディに特に目立つ汚れはございません。汚れの目立つイエローボディにとっては非常に大切です。

狙っていた方は獲得必須レベルだと思います

古着から一期一会です。購入を検討される方は1人じゃないかと。早めに見つけた方はラッキーだと思います。





肩幅···49cm

身幅···57cm

着丈···65cm



カラー···イエロー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: チャンピオン

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ 90s

チャンピオン リバースウィーブ スウェット マスタード ブラウン大学