『新品未使用Bose Ultra Open Earbuds 完全ワイヤレスイヤホン【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月19日 07時 42分に出品され04月19日 07時 42分に終了予定です。即決価格は5,599,999円に設定されています。現在965件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ボーズ 完全ワイヤレスオープンイヤーイヤホン

新品未使用未開封の商品です。

定価:¥39,600



Bose Ultra Open Earbuds

完全ワイヤレス オープンイヤー イヤホン

空間オーディオ

Bluetooth接続

マイク付

最大7.5時間再生

防滴

ブラック 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>イヤホン 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: ボーズ