『新品未使用Bose Ultra Open Earbuds 完全ワイヤレスイヤホン【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月19日 07時 42分に出品され04月19日 07時 42分に終了予定です。即決価格は5,599,999円に設定されています。現在965件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>イヤホン
|商品の状態:
|新品、未使用
|ブランド:
|ボーズ
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終了
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