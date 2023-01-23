『コムデギャルソンオムプリュス PZ-K 204 ナイロン デイパック【2024年最新】 』はヤフオクでから04月05日 02時 28分に出品され04月05日 02時 28分に終了予定です。即決価格は9,887円に設定されています。現在546件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 COMME des GARCONS HOMME PLUS

デイパック バックパック

PZ-K-204



コムデギャルソンオムプリュスの定番バッグパックです。



現行品の1つ前のモデルでインナーポケットはなく、肩ベルトの補強が牛革になっているタイプの商品です。





革の状態も綺麗な美品となります。



縦幅：約38ｃｍ

横幅：約34ｃｍ

マチ：約17ｃｍ



素材···ナイロン

カラー···ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: コムデギャルソンオムプリュス

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ コムデギャルソンオムプリュス

PZ-K

204

ナイロン

デイパック