『Dr.Martens ドクターマーチン 2976 MONO チェルシー ブーツ【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月23日 20時 54分に出品され04月23日 20時 54分に終了予定です。即決価格は11,050円に設定されています。現在915件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Dr.Martens ドクターマーチン 2976 MONO チェルシー ブーツ



- サイズ: 8

- 色: 黒

- 素材: スムースレザー

- デザイン: サイドゴアブーツ

- ソール: ラバーソールは

- 定価: 29,700円



ご覧いただきありがとうございます。



試着のみです。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>靴 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: 27cm ブランド: ドクターマーチン

カテゴリ ファッション

メンズ

靴 タグ Dr.Martens

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