『バック刺繍 コットンブルゾン WINDSWEPT カナダ製 ビッグサイズ 古着【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月04日 21時 14分に出品され03月04日 21時 14分に終了予定です。即決価格は7,020円に設定されています。現在709件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 こんにちは！メンズライク古着専門店 古着屋Mocotto です＊





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こんにちは！古着屋Mocottoへようこそ！



以下、商品詳細です。



**【サイズ】** (単位: cm)

表記∶US M（実寸値メンズXL相当）

- 肩幅:61

- 身幅:65

- 着丈:67

- 袖丈:58



**【カラー】**

-キナリ ブラック



**【素材】**

-コットン100%



**【状態】**

- 気にならない程度ですが若干の毛羽立ち、うっすら汚れがみられます。



**おすすめポイント:**

- 古着特有の雰囲気を楽しめる一品。

- ビッグシルエットでメンズライクファッションにマスト！

- 90s・Y2Kのトレンドを取り入れたデザイン。

- どんなコーディネートにも合わせやすいアイテム。



**ご注意:**

- 古着のため、小さな汚れや色あせがある場合があります。予めご了承ください。

- サイズ感にご不安のある方は、事前にご質問ください。



迅速な発送を心がけておりますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。



#古着屋Mocotto 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ バック刺繍 コットンブルゾン WINDSWEPT

カナダ製 ビッグサイズ 古着