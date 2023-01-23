『【Lサイズ フードロゴ】シュプリーム SUPREME 刺繍 デカロゴ パーカー【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月22日 22時 05分に出品され03月22日 22時 05分に終了予定です。即決価格は15,042円に設定されています。現在562件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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▲商品アイテム▲





・ブランド Supreme シュプリーム



21AWシュプリーム コントラスト フーディースウェット



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カラー ブラック ホワイト ビックシルエット ゆるだほ スウェット ヘビーウェイト デカロゴ BOXLOGO 総柄 グロテスク





・サイズL

どこを探しても見当たらないスーパー完売レアサイズですヽ(;゜;Д;゜;; )ギャァァァ





・着丈71・身幅61 肩幅55





状態 目立つ傷なく！

まだまだ末永くご愛用いただけます！



完売してプレミアなモデルですヽ(;゜;Д;゜;; )ギャァァァ







▲ショップ説明▲

男性も女性でも楽しめる古着をご提案致します。





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メンズ

トップス タグ 【Lサイズ フードロゴ】シュプリーム SUPREME

刺繍 デカロゴ パーカー