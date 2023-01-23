『RICK OWENS adidas mastodon【2024年最新】 』はヤフオクでから03月27日 21時 01分に出品され03月27日 21時 01分に終了予定です。即決価格は28,424円に設定されています。現在285件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>メンズ>>>靴
|商品の状態:
|目立った傷や汚れなし
|商品のサイズ:
|27cm
|ブランド:
|リックオウエンス
ジグ キネティカ 2.5 エッジ(Reebok）
¥ 11375
新品/未使用 定価 2.3万 VEJA ヴェジャ 26.5cm 42
¥ 8580
Dr.Martens FAWKES POLISHED SMOOTH BLACK
¥ 10400
Air Jordan 5 Retro オリーブグリーン スニーカー
¥ 10920
ASICS BEAMS コラボ スニーカー ホワイト
¥ 9295
adidas アディダス NMD R1 STLT PK サイズUS28
¥ 10750
新品☆ニューバランス☆M2002RM☆スリッポンスニーカー☆クロッグ☆25.5
¥ 11900
simply complicated BIGSTEPPERBOOTS US7
¥ 14080
DIESEL ブーツ(カウレザー/アンクル)
¥ 13000
⑥【公式限定モデル】ニューバランス CM1700TE 26.5cm GRAY
¥ 13300
Supreme×Timberland ブーツ
¥ 9750
CONVERSE addict CHUCK TAYLOR HI黒27.5
¥ 9750
balenciaga track2 スニーカー バレンシアガ トラック 希少
¥ 19246
【希少】コンバース × Backside works. オールスター ハイカット
¥ 8034
NIKE SB DUNK LOW LA DODGERS 28cm
¥ 14500
[値下げ]Nike Air Jordan 1 Retro Low OG
¥ 10335
HOKA ONE ONE TOR ULTRA LO WHITE/NIMBUS
¥ 14352
MONCLER TRAILGRIP LITE2 スニーカー 41
¥ 20998
落札価格28424円
285 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！