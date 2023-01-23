『RICK OWENS adidas mastodon【2024年最新】 』はヤフオクでから03月27日 21時 01分に出品され03月27日 21時 01分に終了予定です。即決価格は28,424円に設定されています。現在285件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 adidas × Rick Owens

リックオウエンス × アディダス

のマストドンになります。



状態

未使用に近いです。

箱あり



サイズ

27.0



メインカラー···ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>靴 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: 27cm ブランド: リックオウエンス

カテゴリ ファッション

メンズ

靴 タグ RICK

OWENS

adidas

mastodon