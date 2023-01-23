『US限定 ノースフェイス L 裏ボア ジャケット パーカー フェイスウォーマー付【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月04日 14時 54分に出品され03月04日 14時 54分に終了予定です。即決価格は12,025円に設定されています。現在339件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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ザ・ノースフェイス 裏ボア フルジップ スナップボタン ジャケット パーカー フェイスウォーマー付

THE NORTH FACE MENS HIGHRL FL JACKET

カラー：BOYSENBERRY/TNF BLACK (ボイズンベリー/ブラック)

サイズ表示：USサイズ L (日本サイズ XL相当) STANDARD FIT

実寸：肩幅約47.5cm・身幅約61.5cm・着丈約75.5cm・袖丈約70.5cm

素材：SHELL 89％COTTON 31％POLYESTER / HOOD,YOKE,LOWER SLEEVE,POCKET 100％NYLON

生産国：CAMBODIA

状態：新品未使用



裏ボア仕様でフードにフェイスウォーマーが付き暖かく、フロントはフルジップとスナップボタン仕様です。

ハーフドームロゴは刺繍で施されています。

スナップボタンには刻印でロゴが入っています。

左袖と両サイドにジップポケットが付属しています。

希少な日本未発売のUSモデルです。

アメリカのTHE NORTH FACE正規店購入の正規品です。

海外製品の為、製造過程における僅かな擦れ・汚れ・小傷等ある場合があります。

神経質な方はご遠慮下さいませ。

＊ 値下げは不可となります。



#日本未発売

#海外限定

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サイズ...L 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: L ブランド: ザノースフェイス

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ US限定

ノースフェイス

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パーカー

フェイスウォーマー付