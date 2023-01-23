『希少サイズ 未使用級 ZARA ダウンジャケット 肉厚 フェイクレザー 黒【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月29日 02時 49分に出品され03月29日 02時 49分に終了予定です。即決価格は10,062円に設定されています。現在578件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ペット、喫煙なし



⭐︎ブランド名

ZARA

ザラ





⭐︎アイテム

ダウンジャケット フェイクレザー ビジネス 通勤 フォーマル 冬 メンズ



⭐︎カラー

黒 ブラック



⭐︎サイズ

44サイズ（2XL、XXL相当）



肩幅 約55cm

身幅 約61cm

袖丈 約66cm

着丈 約74cm

平置き実寸



素人の採寸ですので若干の誤差はご了承下さい

着画はお断りします。



⭐︎素材

フェイクレザー



⭐︎目立った傷や汚れなどない美品ですので、まだまだ末長くご愛用いただけます。



ただし、USED品ということをご理解いただいた上でご購入をお願いします。



⭐︎購入元

ブランドリユース店

日本流通自主管理協会加盟店（AACD）

質屋、古着市場、ストア商品

鑑定済商品



⭐︎配送

簡易包装にて即日〜2日程度で発送いたします。

仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。



折りたたんでコンパクトに発送しますので折りシワがつく場合がありますのでご了承ください。



※購入前に必ずプロフィールをご確認下さい。

AB5390 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: 2XL(3L) ブランド: ザラ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 希少サイズ 未使用級 ZARA

ダウンジャケット 肉厚 フェイクレザー 黒