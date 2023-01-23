『【新品S】cootie 3RD TYPE DENIM JACKET 白【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月17日 18時 25分に出品され03月17日 18時 25分に終了予定です。即決価格は14,081円に設定されています。現在559件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 cootie

2024AW

即完売カラー



12.50zのオリジナルで作成したデニムを使用。ワイドシルエット。今期からサイズバランスをアップデートさせた。製品

1Wash 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: S ブランド: クーティープロダクションズ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 【新品S】cootie

3RD

TYPE

DENIM

JACKET

白