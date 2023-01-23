『新品☆ニューバランス☆M2002RM☆スリッポンスニーカー☆クロッグ☆25.5【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月09日 03時 35分に出品され03月09日 03時 35分に終了予定です。即決価格は11,900円に設定されています。現在76件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧頂き有難うございます！

こちらはニューバランスのM2002RMです！



2010年デビューのUSA製MR2002からインスパイアされたデザインで、パフォーマンスランニングシューズ860V2の高い衝撃吸収性と反発性を誇るN ERGYとABZORBを搭載した高性能ソールとなってます！



快適な履き心地で着脱がしやすいスリッポンタイプ！



勿論、履き心地も抜群です！



カラーはニューバランスの代名詞とも言えるグレーでまとめた1足です^ ^



ショーツからフルレングスと幅広いパンツに合わせやすいアイテムです^ ^





この機会に是非どうぞ☆☆☆





アウトソール29cm 最大幅10.5cm

（多少の誤差はご理解お願い致します)



サイズ メンズUS7.2 25.5cm Dワイズ



状態説明

新品 箱無し





☆着画がある場合モデルの身長は172cmになります。



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☆こちらの商品は他でも販売させて頂いておりますので、売切れ次第終了とさせて頂きます。



☆お得な SALE情報など随時プロフィールに記載しておりますので是非一度ご覧下さい。



※送料について※

☆発送は当方指定の発送方法になります。

☆送料無料です。

☆Tシャツなどの薄手のものはネコポス便になります。

☆土日祝の発送はお休みです。



※注意事項※

ご理解の頂ける方のみご購入下さい。

used,新品問わず出品しますので状態欄を参考にお願いします。

J24 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>靴 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: 25.5cm ブランド: ニューバランス

カテゴリ ファッション

メンズ

靴 タグ 新品☆ニューバランス☆M2002RM☆スリッポンスニーカー☆クロッグ☆25.5