『新品☆ニューバランス☆M2002RM☆スリッポンスニーカー☆クロッグ☆25.5【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月09日 03時 35分に出品され03月09日 03時 35分に終了予定です。即決価格は11,900円に設定されています。現在76件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>メンズ>>>靴
|商品の状態:
|新品、未使用
|商品のサイズ:
|25.5cm
|ブランド:
|ニューバランス
⑥【公式限定モデル】ニューバランス CM1700TE 26.5cm GRAY
¥ 13300
Supreme×Timberland ブーツ
¥ 9750
CONVERSE addict CHUCK TAYLOR HI黒27.5
¥ 9750
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Jordan 4 Oreo オレオ 27cm
¥ 11000
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¥ 19380
バンズ スケート エラ vans SKATE ERA スケートシューズ BMX
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落札価格11900円
76 入札履歴
終了
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