『SONY WH-1000XM5 ワイヤレスヘッドホン【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月27日 23時 12分に出品され03月27日 23時 12分に終了予定です。即決価格は14,000円に設定されています。現在45件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【高音質】

SonyのWH-1000XM4は、業界最高水準のノイズキャンセリング技術を搭載し、クリアで豊かな音質を提供します。



【快適な装着感】

軽量設計と柔らかいイヤーパッドにより、長時間の使用でも快適さを保ちます。



【便利な機能】

タッチセンサー操作や、スマートアシスタントとの連携が可能で、利便性が高いです。



- ブランド: Sony

- モデル名: WH-1000XM5

- 付属品: USBケーブル、ケース、説明書

- 色: シルバー



左耳の耳当て部分にマーカーの汚れがあります。詳しくは、写真をご確認ください。

動作不良はありません。 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>ヘッドホン 商品の状態: やや傷や汚れあり