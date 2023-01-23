『[中古] REGZA DBR-W509 ブルーレイレコーダー【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月30日 04時 33分に出品され03月30日 04時 33分に終了予定です。即決価格は10,500円に設定されています。現在625件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 [中古] 東芝 REGZA DBR-W509 ブルーレイレコーダー 20年製 動作品 初期化済み

付属:外付けUSB-HDD (Toshiba HD-TPA1U3-B/N)とTP-Link WiFi 無線LAN 中継機(Wi-Fi 5 11ac AC1200 866+300Mbps)。中継器とLANケーブルで繋ぐことで無線LAN接続可能、また外付けUSB-HDD１TBを接続して1.5TBまで容量UP出来ます。(注意：ネット設定は有線LAN選択)←2,11枚目画像参照



[動作確認内容]

地デジ,BSデジタル放送、BD,DVD再生、2番組HDD録画/再生、DVD-R,BD-REダビング、有線LAN、"スマホdeレグザ"アプリ接続、USB-HDD＆TP-Link WiFi 無線LAN 中継機…全て良好です。

※仕様上の全ての動作確認は出来ていません。完璧を求める方のご購入は控えて下さい。



※保管状態：生活環境下

生活環境下での保管ですので生活環境(埃・汚れ・臭い)に敏感な方、神経質な方のご購入は控えて頂けますようお願い致します。

※商品状態：中古品 / 動作確認済み。

※商品外観：使用感あり。目立ったキズや汚れなし。

※出品対象：本体＋下記の付属品一式

※クリーニング区分：区分１(プロフィ―ル参照)、筐体内部簡易清掃済み



[商品説明]

ブランド：東芝 REGZA

品番：DBR-W509

発売年：2020年(本機:20年製)

内蔵HDD：500GB 外付けUSB-HDD対応

チューナー数：地デジ/BS/CSチューナー×2

ブルーレイディスク映像の4Kアップコンバート出力

詳細については、下記のWebページを参照してください。

https://archived.regza.com/regza/bd_dvd/lineup/br-w509/index_j.html

製品寸法/重量：20 x 43 x 4.6 cm / 2.4kg

付属品：ミニB-CASカード、SE-R0466リモコン、取扱説明書、外付USB-HDD1TB (Toshiba HD-TPA1U3-B/N),TP-Link WiFi 無線LAN 中継機 Wi-Fi 5 11ac AC1200 866+300Mbps



【履歴】

6/26 出品¥22000(出品期間~7/28)

7/2 値下 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>テレビ・映像機器>>>レコーダー 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: トウシバ