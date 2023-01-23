『新品未使用 保証有【定価22万円】Dell XPS 13 シルバー 13インチ【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月22日 03時 40分に出品され03月22日 03時 40分に終了予定です。即決価格は100,800円に設定されています。現在606件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 DELL XPS 13 定価22万円



ご覧いただきありがとうございます。



こちら一週間前程に22万円でDELL公式サイトにて購入しましたが結局使用しなかったので出品いたします。



ーーーー状態ーーーー

新品未使用(動作確認のため一度開封済み)

ーーーー詳細情報ーーーー



CPU

Core Ultra 5 125H



GPU

Intel Arc Graphics



RAM

(メモリ）16GB LaptopDDR5



ストレージ

Nvme SSD 512GB



OS

Windows 11



ディスプレイ

13.4inch FHD +1920x1200非光沢ディスプレイ



本体カラー プラチナシルバー



キーボード

日本語配列(バックライト付き)



カメラ

1080p（30 fps時）



寸法と重量

高さ：14.80 mm（有機ELの場合）

高さ：15.30 mm（フルHD+、QHD+の場合）

幅：295.30 mm

奥行き：199.10 mm

最小重量：1.19 kg



保証等

購入後のメーカー保証1年間【2024年11月7日購入】



ーーーー付属品ーーーー

・完品

外箱

電源コード

ACアダプタ

Type-cケーブル

説明書

ーーーー使用環境ーーーー

・新品未使用(確認のため一度開封)

ーーーー質問などについてーーーー

・質問については気軽にしてもらって大丈夫です！！

OOの作業で使いたいのですが快適に動くでしょうか？

（追加でOOの写真が欲しいです。）

など、可能な部分であれば全力でお答えします！

高いお買い物なのでじっくり考えてもらえればうれしいです！

ーーーー購入時・購入後の注意点ーーーー

・購入後こちらの不備や商品の不良がない限り返品・返金などは基本受付はしないのでその点だけ注意してください。

・こちらメーカー保証が付いておりますので

パソコンの初期不良などありましたらメーカーへの問い合わせもお願いします。



OS···Windows11 Home



CPU···Intel Core i5



メモリ···16GB



グラフィックボード種類···Arc シリーズ



ストレージ種別···SSD



ストレージ容量···481GB〜512GB 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>ノートPC>>>Windowsノート本体 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: デル