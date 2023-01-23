『0023【バッテリー長持ち！】DELL ノートパソコン Office付き【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月30日 06時 25分に出品され03月30日 06時 25分に終了予定です。即決価格は12,220円に設定されています。現在781件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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当ショップのPCは全品初期設定済み！

他にもお買い得なPCを多数取り扱っております！

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お得なパソコンをお探しの方におすすめです



✅持ち運び性抜群の13.3インチ！

コンパクトなサイズなので、

通学や移動でもかさばりません



✅バッテリー良好♪

ちょっとした出先での使用も安心です



✅初期設定済み！

電源を入れるだけで、届いたその日から使えます



✅高速SSD256GB搭載！

ストレスなくサクサク動きます



✅Word、Excel、PowerPoint使えます！

Microsoft officeと互換性のあるOpen Officeを

インストール済みです



✅落ち着いたマットブラック

職場や大学での活用シーンに最適なカラーです。



✅Windows 10搭載で長くお使いいただけます



✅大人気アプリをインストール済み

☑定番ブラウザ：Google Chrome

☑人気SNS：LINE/Instagram/Twitter

☑Web会議：ZOOM/Skype

☑オフィス：Libre Office

☑セキュリティ：Microsoft Defender

☑年賀状＆宛名印刷：はがき作家

☑音楽再生ソフト：iTunes



《性能》

◆メーカー：DELL

◆OS：Windows 10 Pro

◆CPU：Intel Core i3 6100U

◆メモリ：8GB

◆SSD：256GB

◆光学ドライブ：なし

◆ディスプレイ：13.3インチ

◆USB2.0×4／HDMI／SDカード

◆Bluetooth

◆有線/無線LAN



《状態》

多少の使用感はございますが、全体的に綺麗な状態です。



《付属品》

パソコン本体、ACアダプタ



⚠️保証内容につきましては、お手数ですがプロフィールをご確認ください。 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>ノートPC>>>Windowsノート本体 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: デル