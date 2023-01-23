『村上隆 記憶の中のドラえもん シルクスクリーン版画 カイカイキキ 新品未開封【2024年最新】 』はヤフオクでから04月15日 17時 06分に出品され04月15日 17時 06分に終了予定です。即決価格は330,000円に設定されています。現在156件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 届いた段ボールのまま一度も開封しておりません。



ED ： 100

Image size ： 464×940

Sheet size ： 561×1040

silkscreen with gold leaf and platinum leaf



Doraemon in My Memory©2019 Takashi Murakami/Kaikai Kiki Co., Ltd. All Rights Reserved. ©Fujiko-Pro 商品の情報 カテゴリー: ホビー・楽器・アート>>>美術品・アンティーク・コレクション>>>版画 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: カイカイキキ