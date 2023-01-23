『【最終価格】DUVETICA ミディアムコート【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月31日 19時 48分に出品され03月31日 19時 48分に終了予定です。即決価格は7,566円に設定されています。現在968件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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素材(詰め物)···ダウン



素材(詰め物)···ダウン,フェザー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: デュベティカ

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 【最終価格】DUVETICA

ミディアムコート