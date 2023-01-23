『香水 限定 レア 新品 ゲラン シャリマー スフル ドゥ パルファン 50ml【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月08日 17時 24分に出品され05月08日 17時 24分に終了予定です。即決価格は9,944円に設定されています。現在544件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧いただきまして、ありがとうございます。

香水 限定 レア 新品 Guerlain Shalimar Souffle ゲラン シャリマー

スフル ドゥ パルファン オーデパルファン 50mlになります。

とても上品で、ゲラン シャリマーらしい高貴な雰囲気の希少なボトルです。

とてもいい香りなので、気に入って購入しましたが、香水が増えたので整理しましたので、香水がお好きな方にお譲りしようと思い、出品しました。

容量は50mlになります。

残量は満タン、箱ありです。



インドの大帝と愛妃の情熱的な愛の物語に感銘を受けて誕生した「シャリマー」。

サンスクリット語で“愛の宮殿”を意味するこのフレグランスは、ふたりが誓い合った永遠の愛を象徴する、情熱をかき立てる官能的な香りです。

フレグランス界を代表するオリエンタル系フレグランスとして知られる「シャリマー」は、くすぶるような、それでいてかすかな気高さを感じさせる香りが魅力。

禁断の愛を思わせるセンシュアルな香りが肌を包みこみます。



レイモン・ゲランがデザインした「シャリマー」のボトルは、1925年にパリ万国博覧会で最高賞を受賞。

その曲線は有名なシャリマーの庭園の泉からイメージされたものになります。



お試しにいかがでしょうか？

インテリアとして飾っても素敵です。

アンティーク、ヴィンテージお好きな方、ゲランコレクションの一つにいかがでしょうか？



素人検品につき見落としがあるかもしれません。

ご了承の上ご購入ください。

残量や外観は、写真にて必ずご確認下さい。

あくまでも自宅保管品ですので、ご理解いただける方にお譲りさせていただきます。

神経質な方はご遠慮下さい。

喫煙者、ペットおりません。

即購入OKです



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オードパルファム 商品の情報 カテゴリー: コスメ・美容>>>香水>>>香水(女性用) 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: ゲラン