『袋帯 紬地 椿 金糸 刺繍 金彩加工 黄茶 濃緑 カジュアル 新古品 kp506【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月27日 05時 08分に出品され03月27日 05時 08分に終了予定です。即決価格は11,505円に設定されています。現在120件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>レディース>>>着物・浴衣
|商品の状態:
|新品、未使用
振袖 赤 正絹 新品同様
¥ 9750
Y1780◇美品 正絹 作家物落款 手縫い仕立て 訪問着 着物
¥ 9750
【新品未使用】西陣織 名古屋帯 風神 雷神 俵屋宗達
¥ 12000
411aj51〇セミアンティーク ジュニア振袖＆袋帯 地紋 金駒刺繍〇十三参り
¥ 12350
TSUMORICHISATOツモリチサト浴衣未使用
¥ 7410
逸品2点セット♡ 豪華♡金銀駒刺繍♡正絹黒留袖・逸品♡西陣織貝紫染 正絹袋帯
¥ 17072
袋帯 丘陵庭前紋 樹木 箔 アイボリー M1 六通 正絹 訪問着 小紋 着物
¥ 9048
京の名匠 豪華絢爛総手刺繍訪問着【尾峨佐染繍◆更紗唐花】ホワイト 白 蘇州刺繍
¥ 163900
411u6〇振袖用長襦袢 /裄65.8袖丈109/ 〇状態良好
¥ 9360
fu_1615 長尺 袋帯 仕立て上がり品 京都 西陣織 正絹 新品
¥ 17900
紫 花尽くし 鳳凰 正絹袋帯 フォーマル 卒業式 成人式 l067
¥ 9750
浴衣反物 寛斎 KANSAI
¥ 7644
着物 小紋 キモノ 袷 ポリエステル着物 紬
¥ 7020
≪美品≫正絹 振袖10点フルセット【377】【155cm~165cmの方用】
¥ 45540
献上 名古屋帯 八寸 博多 博多織 博多帯 献上柄 正絹
¥ 10833
【新品未使用】兵児帯 大人用 へこおび 黒 濃紺
¥ 7799
本場大島紬 白大島 よろけの縞模様 素敵な絣柄 正絹 AK-4121
¥ 7410
着物 江戸小紋 松皮菱 白 黒
¥ 10920
落札価格11505円
120 入札履歴
終了
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