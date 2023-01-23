『袋帯 紬地 椿 金糸 刺繍 金彩加工 黄茶 濃緑 カジュアル 新古品 kp506【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月27日 05時 08分に出品され03月27日 05時 08分に終了予定です。即決価格は11,505円に設定されています。現在120件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ■ご覧いただきありがとうございます♪

「なごみ」と申します。

お着物に携わるお仕事を

長年しておりました。

その経験と知識を生かし、

なるべくきれいなお品物を

出品するように心がけています♪



■状態

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・新古品

・状態はバツグンに良いです♪

未使用品のとてもきれいなお品です。



■寸法(ｃｍ)

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・長さ ：４５１

・幅 ：３１



■仕立て

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・仕立て上がり品

・お太鼓柄



■素材

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・正絹

・紬

・金糸

・金彩加工



■説明

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・大変上質な紬の袋帯

仕立て上がり品のご紹介です。



こちらは、黄茶×濃緑のぼかし地。

そこに、椿が刺繍や金彩加工にて

丁寧に表現されています。

上質でハリがありつつも

ほっこりとした紬の生地。

締めやすく緩みにくい生地質

となっておりますので すっきりと美しく

お太鼓を作って頂けます。

お目に留まりました方は

この機会に是非どうぞ。



■注意事項

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・即購入可能です。

・帯のみの出品となります。

・お直しなどはできません...

ごめんなさい。

・コンパクトに畳み、

エコ梱包で発送しております。



・他にも素敵なお品物を

多数出品しております。

なにかございましたら、

お気軽にコメントください。



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sems 362/770 81/11/4202 kp506



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カテゴリ ファッション

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kp506