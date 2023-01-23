『SONY Ｅマウント単焦点マクロレンズ Ｅ3.5 30 MACRO【お歳暮】』はヤフオクでから04月14日 03時 00分に出品され04月14日 03時 00分に終了予定です。即決価格は10,335円に設定されています。現在965件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 外観は、よく見ると使用に伴う微細なスレがありますが、キレイな状態だと思います。

レンズには、傷はもちろん目視で分かるカビはホコリは見られません。

本体、フロントキャップ、リアキャップ、レンズフードの４点です。

よろしくお願い致します。 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>カメラ>>>レンズ(単焦点) 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: α Eマウント ブランド: ソニー