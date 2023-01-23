『新品 NEEDLE WORKS ニードルワークス 2223821 黒 100【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月13日 09時 56分に出品され04月13日 09時 56分に終了予定です。即決価格は9,910円に設定されています。現在366件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 新品 NEEDLE WORKS ニードルワークス 2223821 黒 100



【商品状態】

新品・未使用



【商品コード】

2223821 BLACK 100



【ブランド】

NEEDLE WORKS ニードルワークス



【商品名】

NEEDLE WORKS ニードルワークス 2223821 BLACK 100



【サイズ】

100



【実寸サイズ】

着丈47cm 身幅38cm 肩幅36cm 袖丈27cm



【カラー】

黒系





#ALPHALABEL #アルファレーベル #NEEDLE WORKS #ニードルワークス 商品の情報 カテゴリー: ベビー・キッズ>>>キッズ服(100cm~)>>>ジャケット・ブルゾン 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: 100cm ブランド: ニードルワークス