『REDYAZEL デニムボアブルゾン 西野カナ【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから05月10日 12時 43分に出品され05月10日 12時 43分に終了予定です。即決価格は7,722円に設定されています。現在664件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 店舗で購入し2度着用しました☺︎

西野カナさんがMamaのMVで着用していたものです。

以下、サイトより引用となります。



定価：¥16,500

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デニム×ボアがポイントのブルゾンボリュームのあるボアが冬まで大活躍◎こだわりのシルエットは腕部分に丸みを帯びていてこなれ感のある印象に。ヴィンテージ感のあるデニムはカジュアルにもきれいめにも合わせやすい万能なアイテムです。【styling】フィット感のあるコーディネートに肩落としで着用するのがおススメ。カジュアルなスタイルにはもちろん、フェミニンなアイテムと合わせてカジュアル×フェミニンなコーデも◎--------------------------透け感：なし裏地：あり（ボア）伸縮性：なし生地の厚さ：厚手---------------------------M：(02):着丈54cm バスト115cm 袖丈59.5cmS：(01):着丈52cm バスト113cm 袖丈58.5cm

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デニムカラー···ライトブルー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: FREE SIZE ブランド: レディアゼル

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ REDYAZEL

デニムボアブルゾン

西野カナ