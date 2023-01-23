『Rady リゾートフラワー ベッドカバー【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月29日 07時 35分に出品され03月29日 07時 35分に終了予定です。即決価格は9,685円に設定されています。現在903件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 Rady リゾートフラワー ベッドカバー

3ヶ月ほどしか使用しませんでした。



あくまでも使用品ですので

気にならない方へお譲りします。



個人的な意見ですが

状態はいいと思います。



折りたたみ発送いたします。



#Rady リゾートフラワー ベッドカバー

#レディ #レディ布団カバー

#Rady #リゾートフラワー ベッドカバー 商品の情報 カテゴリー: 家具・インテリア>>>寝具>>>布団・毛布 商品の状態: 目立った傷や汚れなし