『カルティエ ヴィンテージ 茶色レザー クラッチバッグ エンボスロゴ付き【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月08日 17時 06分に出品され03月08日 17時 06分に終了予定です。即決価格は7,644円に設定されています。現在536件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【高品質レザー】

このクラッチバッグは、耐久性のある高品質なレザーで作られており、長持ちします。



【エレガントなデザイン】

シンプルで洗練されたデザインは、様々なシーンにマッチし、特別な場面でも活躍します。



【安全なロック】

金色のロックが付いており、貴重品を安全に保管できます。



- 色: 茶色

- 素材: レザー

- デザイン: クラッチバッグ

- 金具: 金色のロック

- ロゴ: エンボス加工のロゴ



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 傷や汚れあり

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ カルティエ ヴィンテージ 茶色レザー

クラッチバッグ

エンボスロゴ付き