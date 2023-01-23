『ギャルリーヴィー コート ライトメルトン チェスターコート カシミア混 36【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月09日 22時 24分に出品され04月09日 22時 24分に終了予定です。即決価格は9,880円に設定されています。現在550件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ○アイテム

GALERIE VIE

ギャルリーヴィー

コート ライトメルトン チェスターコート

チェスターコート 36 カシミヤ混 19AW

ダブルフェイス



○サイズ

36サイズ（S〜Mサイズ相当）

肩幅53cm

身幅53cm

着丈103cm

袖丈54cm

平置き実寸。

着画はお断りいたします



○状態

袖口の裏側にうっすら汚れはありますが、全体的に変色、色あせ、毛玉、毛羽立ちはなく、中古品としては美品かと思います。

これから沢山お使い頂けるお品物です。



○カラー

ライトグレー



○素材

ウール

カシミア



○購入先

ブランドリユース店

日本流通自主管理協会加盟店(AACD)

質屋・古物市場・ストア商品

鑑定済み商品



○配送

簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。



ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: ギャルリーヴィー

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ ギャルリーヴィー

コート

ライトメルトン

チェスターコート

カシミア混 36