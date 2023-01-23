『Chloe クロエ エルシー チェーン ショルダーバッグ ターンロック ピンク【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月04日 16時 07分に出品され03月04日 16時 07分に終了予定です。即決価格は9,230円に設定されています。現在744件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧いただきありがとうございます。



以下商品説明です。ご不明なところがあればお気軽にコメントください。



【アイテム】

Chloe クロエ

ELSIE エルシー

チェーン ショルダーバッグ ハンドバッグ

ターンロック ゴールド金具 ロゴ刻印

肩掛け クロスボディ 斜め掛け

本革 レザー

ピンク



【サイズ】cm

タテ約 17

ヨコ約 27

マチ約 10

ショルダー最大約 111



※平置きで採寸しております。多少の誤差はお許し下さい。



【素材】

レザー 本革



【カラー】

ピンク系



【状態】

画像で確認できますように、目立ちませんが汚れがあります。



画像で十分に状態をご確認の上、ご不明な点はご質問ください。



あくまでも、一度人の手にわたった中古品ですのでご理解の上ご購入ください。



【購入先】

ブランドリユース店

日本流通自主管理協会加盟店（AACD）

質屋・古物市場・ストア商品

鑑定済商品です。



【その他、注意事項】

写真をご確認の上、中古品であるということをご理解いただきご購入をお願いします。また、神経質な方はご遠慮ください。



管理番号

11130916940 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: クロエ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ Chloe

クロエ

エルシー

チェーン

ショルダーバッグ

ターンロック

ピンク