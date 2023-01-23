『パロマウールベスト【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月17日 07時 39分に出品され04月17日 07時 39分に終了予定です。即決価格は8,424円に設定されています。現在3件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 パロマウールのベスト

オシャレなホックがポイント

前開きをして重ね着が楽しめるデザインです。





着丈 約49センチ

見頃 約39センチ

カラー···グレー



丈···ショート/ミドル 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>トップス 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: S ブランド: パロマウール

カテゴリ ファッション

レディース

トップス タグ パロマウールベスト