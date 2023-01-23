『kate spade サムアイコンナイロンコスメティックケース【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月15日 19時 44分に出品され03月15日 19時 44分に終了予定です。即決価格は9,359円に設定されています。現在635件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 購入したのですが一度も使わず

自宅保管なのでご理解のほど宜しくお願いします

17600円です。



素材

リサイクルナイロン、牛革、スムースレザー



仕様

ジップトップクロージャー付きコスメティックケース

内側：ファスナー付きポケット

プレートロゴ





採寸サイズ

高さ11cm 最大幅19.5cm 最少幅18.5cm 底マチ8.5cm



Style Number: KB234 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: ケイトスペードニューヨーク

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ kate

spade

サムアイコンナイロンコスメティックケース