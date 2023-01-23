『【限定品】cotsubu for asmr −patra edition−【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月19日 15時 10分に出品され03月19日 15時 10分に終了予定です。即決価格は10,842円に設定されています。現在488件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 COTUBU for ASMR -patra edition-



今は販売していない周防パトラ限定モデルです。

新品未開封品です。限定ASMRカードは使用期限が切れています。



・通信方式：Bluetooth 5.2

・対応コーデック SBC, AAC, Qualcomm aptX audio



・連続音楽再生時間

イヤホン本体：最大5時間

ケース込み ：最大20時間

・充電時間

イヤホン本体：約1.5時間

ケース ：約2時間



・防水性能：IPX4

・接続タイプ:ワイヤレス 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>イヤホン 商品の状態: 新品、未使用