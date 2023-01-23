『新品 FRED PERRY パーカー ネイビー M2643 L【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから05月04日 15時 10分に出品され05月04日 15時 10分に終了予定です。即決価格は7,714円に設定されています。現在256件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 FRED PERRY / フレッドペリー



Tipped Hooded Sweatshirt

フード スウェット パーカー

M2643



カラー：ネイビー

サイズ：L



✅ 商品説明



ループバックのコットンとポリエステル素材を使用した、フード付きのスウェットパーカ。フレッドペリーのシグニチャーであるティップラインを、カフに施し仕上げました。



定価：19800円



✅状態



新品未使用品になります。

状態のいいものをお探しの方におすすめです。



✅ サイズ



詳しいサイズは2枚目の写真をご覧ください。



※ サイズには若干の個体差が生じている場合がございます





写真にて詳しい状態を確認のうえ、ノンクレーム・ノンリターンでお願いいたします。



【ゆるだぼ 別注 限定 ボーダー シンプル ベーシック マリン サーフ おしゃれ Tシャツ カットソー 英国ブランド イングランド テニス ゴルフ】

【LACOSTE Ralph Lauren FRED PERRY UMBRO A.P.C. adidas BEAMS EDIFICE JOURNAL STANDARD FREAKS STORE UNITED ARROWS BEAUTY&YOUTH SHIPS URBAN RESEACH】

【シティスタイル アイビー アメカジ ワーク 大人カジュアル きれいめカジュアル セレクト ミニマル トラッド ノームコア】 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: L ブランド: フレッドペリー

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ 新品

FRED

PERRY

パーカー

ネイビー

M2643

L