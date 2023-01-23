『ケイトスペード エブリシング スペードフラワー ラージ トートバッグ【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月16日 05時 25分に出品され03月16日 05時 25分に終了予定です。即決価格は16,468円に設定されています。現在90件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ★ブランド

kate spade ケイトスペード





★状態

バッグ左上付近少し汚れありますが、あまり目立ちません





記載以外にわずかなスレやよごれなど見落としがある

場合がありますのでご了承お願いしますm(_ _)m





★サイズ

高さ 31cm 底横幅 39cm マチ 20cm

持ち手 62cm





★購入場所

ブランドリユース店

日本流通自主管理協会加盟店（AACD）

ブランドオークション古物市場・ストア商品





★発送について

発送は簡易包装です。

箱が写っていても、基本的には箱なし発送です。

箱付きをご希望の方は購入前にコメントお願いします。

バッグは畳んだり、靴はコンパクトに

入るものは入れて発送しますので

気になる場合はご相談下さい。







管理番号: A102408-92 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ケイトスペードニューヨーク

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ ケイトスペード

エブリシング

スペードフラワー

ラージ

トートバッグ