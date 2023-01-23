『ツアー AD VR6Sテーラーメイドスリーブ【年末の贈り物】』はヤフオクでから05月07日 15時 39分に出品され05月07日 15時 39分に終了予定です。即決価格は8,580円に設定されています。現在670件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 VR6S

長さ:1120㍉ グリップ〜スリーブ先端



キャロウェイのシール付いてますが、

テーラーメイドのスリーブに付け替えました。



まだまだ使用可能です。 商品の情報 カテゴリー: スポーツ>>>ゴルフ>>>クラブ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: グラファイトデザイン