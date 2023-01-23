『Y1780◇美品 正絹 作家物落款 手縫い仕立て 訪問着 着物【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月16日 17時 06分に出品され03月16日 17時 06分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在826件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ＊ … * … ＊ … * …＊ … * …＊ … * … ＊ … * …＊… * …＊



ご覧頂きましてありがとうございます❀´-



ヘリオトロープ色の地に、

葉がかっこよく映える♪“正絹”作家物落款”訪問着！



肌触りがなめらかで柔らかい“正絹”素材◎

袖口に目立たぬ薄汚れ、膝裏に小さなシミが

ありますが美品といえるほど比較的良い状態です◎



体に沿うように馴染みの良い

“手縫い仕立て”の大人かっこいい一枚をどうぞ♪



◎ フォロワー様 限定 お値引き ◎

詳細はプロフィール欄をご覧ください♪



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状態【A】

袖口に目立たぬ薄汚れ、膝裏に小さなシミ

がありますが、比較的良い状態です。

画像7枚目をご参照ください。



◆状態ランク◆

---S--- 新品未使用

---SA-- 未使用に近い

---A--- 目立った傷や汚れなし

---B--- やや傷や汚れあり

---C--- 傷や汚れあり



◆採寸表◆

身丈 : 159㎝(肩から)

裄 : 66㎝

肩幅 : 32.5㎝

袖幅 : 33.5㎝

袖丈 : 49㎝

前幅 : 24㎝

後幅 : 29.5㎝

素材 : 正絹(袷)

折代 : 身丈(内揚げ:前2.5㎝・後6cm)

裄(身頃側：1.5cm・袖側：2cm)袖丈（4㎝）



※商品のお色目は出来る限り現物に近いものを掲示しておりますが、ご覧になる端末の設定によってどうしても差違が生じてしまう場合がございます。色名を記載しておりますので、ご不明な場合にはご参照下さいませ。色やイメージ違いでの返品は承っておりませんのでご理解ください。



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