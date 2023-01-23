『Y1780◇美品 正絹 作家物落款 手縫い仕立て 訪問着 着物【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月16日 17時 06分に出品され03月16日 17時 06分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在826件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>レディース>>>着物・浴衣
|商品の状態:
|目立った傷や汚れなし
fu_1615 長尺 袋帯 仕立て上がり品 京都 西陣織 正絹 新品
¥ 17900
紫 花尽くし 鳳凰 正絹袋帯 フォーマル 卒業式 成人式 l067
¥ 9750
浴衣反物 寛斎 KANSAI
¥ 7644
着物 小紋 キモノ 袷 ポリエステル着物 紬
¥ 7020
≪美品≫正絹 振袖10点フルセット【377】【155cm~165cmの方用】
¥ 45540
献上 名古屋帯 八寸 博多 博多織 博多帯 献上柄 正絹
¥ 10833
【新品未使用】兵児帯 大人用 へこおび 黒 濃紺
¥ 7799
本場大島紬 白大島 よろけの縞模様 素敵な絣柄 正絹 AK-4121
¥ 7410
着物 江戸小紋 松皮菱 白 黒
¥ 10920
新品 未使用 ストライプ模様 一重
¥ 10530
美品 総絞り 手絞り パール加工 駒刺繍 金彩 舞花文 逸品 フルセット 振袖
¥ 76143
408mr120◇二部式 作り帯 二重太鼓 紬 ジャワ バティック 袋帯◇美品
¥ 10686
金彩友禅名匠♦和田光正 落款有♦寒暖光で表情を変える名工の業物♦稀少ローズ訪問着
¥ 23000
411my10◇綴れ 樹花文 枝花 お太鼓柄 茶系 袋帯◇美品
¥ 9360
反物 絞り正絹 未使用
¥ 7488
ZF1004 本場大島紬 縞大島 証紙付 しつけ糸 未着装 未使用 美品 正絹
¥ 12870
振袖 ２０歳 成人式 白地に黒
¥ 15333
レアカラー！新品未仕立 博多帯 琥珀織 誠之輔 八寸名古屋帯 仕立代込A3-24
¥ 33000
落札価格9750円
826 入札履歴
終了
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