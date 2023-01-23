『【中古】スピーディ30 M41526 ルイ・ヴィトン モノグラム ボストンバッグ【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月15日 23時 37分に出品され03月15日 23時 37分に終了予定です。即決価格は17,850円に設定されています。現在648件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>レディース>>>バッグ
|商品の状態:
|やや傷や汚れあり
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落札価格17850円
648 入札履歴
終了
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