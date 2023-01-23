『【中古】スピーディ30 M41526 ルイ・ヴィトン モノグラム ボストンバッグ【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月15日 23時 37分に出品され03月15日 23時 37分に終了予定です。即決価格は17,850円に設定されています。現在648件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【中古】スピーディ30 M41526 ルイ・ヴィトン モノグラム ボストンバッグ



ブランド: Louis Vuitton【ルイヴィトン】



型番:M41526



商品名:スピーディ30



素材: レザー



カラー: ブラウン



サイズ: 約：W30×H21×D17cm

※実寸の為、若干の誤差がありますがご了承下さい。



付属品:なし



商品状態:

・全体的未使用に近い

・ベージュ色の皮交換修理あり*

※ヌメ革部分は全て正規店以外での取り替え済みです。ご了承ご確認お願いします。



※神経質な方完璧をお求めの方はご購入をお控え下さい。購入後の返品等は出来かねます。もし返品の場合は送料購入者様でお支払いお願いします。



ランク: B



※店頭でも販売中の為多少の小傷等はご了承下さい。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: やや傷や汚れあり

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